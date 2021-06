Ucraina impune sanctiuni magnatului Dmitri Firtas, pentru vanzarea de produse din titan companiilor rusesti din sectorul apararii

Ucraina impune sancţiuni magnatului Dmitri Firtaş, pentru vânzarea de produse din titan companiilor ruseşti din sectorul apărării Consiliul pentru securitate si aparare al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca natura exacta a sanctiunilor va fi anuntata intr-un decret prezidential. Un purtator de cuvant al lui Firtas nu a fost disponibil pentru comentarii. Firtas a devenit un om de afaceri bogat si influent in Ucraina, dar a fost pus sub acuzare in Statele Unite pentru mita si escrocherie. Acesta neaga ilegalitatile si a contestat extradarea sa din Viena. Relatiile dintre Ucraina si Rusia s-au prabusit dupa anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, in 2014, si sprijinul acordat de Moscova fortelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul pentru securitate si aparare al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca natura exacta a sanctiunilor va fi anuntata intr-un decret prezidential. Un purtator de cuvant al lui Firtas nu a fost disponibil pentru comentarii. Firtas a devenit un om de afaceri bogat si influent…

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricând va dori acesta, informeaza Agerpres citând Reuters si AFP.Vladimir Putin a facut aceasta declaratie dupa ce presedintele…

- Deciziile anunțate joi ilustreaza inasprirea tonului Washingtonului in relația cu Moscova, dupa venirea la putere a președintelui Joe Biden, scrie Associated Press. Casa Alba a anunțat joi expulzarea a zece diplomați ruși și impunerea de noi sancțiuni impotriva Moscovei.Masurile sunt luate in semn de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski inca nu a discutat cu omologul sau rus despre Razboiul din Ucraina, in pofida faptului ca si-a exprimat dorinta de a discuta cu Vladimir Putin, a anuntat luni o purtatoare de cuvant a presedintiei ucrainene, relateaza Reuters. Kievul si Moscova se…

- Președinte Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se implica in conflictul din estul Ucrainei. Pe langa faptul ca a facut apel la soluționarea pașnica a acestui, a reiterat ca Turcia nu recunoaște Crimeea drept bucata din Rusia. Se intampla dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul. Mai mult,…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a avertizat ca „vor exista consecinte” in caz de “agresiune” rusa in Ucraina, exprimand “ingrijorarea” SUA cu privire la miscarile trupelor rusesti la frontiera ucraineana, informeaza France Presse. „La frontiera sunt masate mai multe trupe rusesti decat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…