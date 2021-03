Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a impus noi sanctiuni fostului sef de stat, Viktor Ianukovici, fugit din tara in urma cu sapte ani. Autoritatile de la Kiev au decis sa-l priveze de dreptul de a retrage sume de bani din tara.

- Ambii fosti demnitari au fugit in Rusia in 2014, in urma protestelor de strada in care peste 100 de demonstrani au fost ucisi la Kiev, in ciocnirile cu fortele de ordine. Presedintele Volodimir Zelenski a prezentat detalii despre sanctiuni intr-o declaratie la televiziune, confirmamd un anunt facut…

- Consiliul de Securitate Naționala și Aparare a insarcinat guvernul de la Kiev sa elaboreze, in termen de doua luni, un proiect de lege privind identificarea ucrainenilor cu dubla cetațenie. Astfel, dupa cum a declarat secretarul Consiliului de Securitate Naționala și Aparare, Oleksandr Danilov s-a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca in vara acestui an va organiza summit-ul internațional „Platforma Crimeea”, pentru a obține sprijin international in vederea recuperarii Crimeei anexate de Rusia, intentie pe care autoritatile proruse din aceasta peninsula au catalogat-o drept…

- Ucraina a acuzat miercuri un grup anonim de hackeri rusi de incercarea de a difuza documente malware printr-un sistem web care asigura circuitul documentelor guvernamentale, dar fara a mentiona daca sistemul a avut de suferit, relateaza Reuters si Ukrinform. Kievul a acuzat anterior Moscova de orchestrarea…

- Administrația Biden va lua în considerare noi sancțiuni contra Coreei din Nord, dar și masuri contra Rusiei, a declarat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken într-un interviu, potrivit Reuters. Blinken a afirmat, la NBC News, ca printre instrumentele menite sa duca la denuclearizarea…

- Decizia Chinei de a sanctiona fosta administratie Trump a fost ''neproductiva si cinica'', a declarat miercuri Emily Horne, purtatoare de cuvant a Consiliului pentru Securitate Nationala, cerandu-le americanilor din ambele partide sa condamne masura luata de Beijing, potrivit Reuters.…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune, potrivit Agerpres. Linde a fost in prima sa vizita…