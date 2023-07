Ucraina îi avertizează pe turiștii ruși să stea departe de plajele din Crimeea: „Prognoza noastră sezonieră anunță vreme furtunoasă” Ministerul ucrainean al Apararii a distribuit ieri o inregistrare video in care ii avertizeaza pe potențialii turiști ruși sa nu se apropie de plajele din Crimeea. Intr-un mesaj postat pe Twitter, ministerul afirma: „V-am avertizat vara trecuta sa nu va apropiați de Crimeea, prognoza noastra sezoniera anunța vreme furtunoasa”. Intr-un mesaj postat pe Twitter, ministerul afirma: „V-am avertizat vara trecuta sa nu va apropiați de Crimeea, prognoza noastra sezoniera anunța vreme furtunoasa”. Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ — Defense… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

