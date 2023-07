Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar beneficia din furnizarea de catre SUA de rachete tactice cu raza lunga de actiune, ATACM, a afirmat miercuri generalul Randy George, nominalizat de presedintele SUA Joe Biden pentru functia de sef de stat major al armatei, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."ATACMS-urile sunt, evident,…

- Statul Major ucrainean a raportat ca forțele ruse au lansat 40 de rachete de croaziera Kh-101/Kh-555, noua rachete de croaziera Kh-22 și doua rachete de croaziera Kalibr, precum și doua rachete antiaeriene S-300 și trei drone Shahed-131/136.

- Belgia investigheaza daca armele ei au fost folosite in Rusia. Belgia va cere Ucrainei lamuriri cu privire la informatiile potrivit carora pusti fabricate in Belgia au fost folosite de forte pro-ucrainene pentru a lupta impotriva trupelor ruse in interiorul granitei de vest a Rusiei. Anuntul a fost…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Statele Unite au anuntat, miercuri, vanzarea Ucrainei a unor sisteme avansate de rachete sol-aer NASAMS pentru aproximativ 285 de milioane de dolari, pentru a consolida apararea aeriana a tarii impotriva Rusiei, potrivit AFP citat de news.ro"Ucraina trebuie sa-si consolideze urgent capacitatile de…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat sambata G7 ca urmareste „dubla restrictionare” a Rusiei si Chinei prin deciziile adoptate la summitul de la Hiroshima, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Marea Britanie a furnizat Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow, a declarat joi un oficial occidental, ceea ce ar permite fortelor Kievului sa loveasca trupele rusesti si centre logistice aflate la mare distanta in spatele liniei frontului, relateaza Reuters.Storm Shadow…

- Alerta antiaeriana a fost activata luni pe intreg teritoriul Ucrainei din cauza existentei posibilitatii unui atac rusesc cu racheta supersonica Kinjal, a explicat purtatorul de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene, Iurii Ignat, la doar cateva ore dupa ce Rusia a efectuat atacuri masive cu drone si…