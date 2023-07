Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorari privind starea de sanatate a fostului președinte georgian, Mihail Saakașvili. Acesta a comparut prin legatura video in fața unui tribunal din Tbilisi și le-a aratat judecatorilor cat de mult a slabit.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat ca il va expulza pe ambasadorul Georgiei in semn de protest fata de situatia fostului presedinte al tarii, Mihail Saakasvili, de asemenea cetatean ucrainean, care a aparut slabit la procesul sau de la Tbilisi in aceeasi zi. "Am cerut Ministerului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni ca il va expulza pe ambasadorul Georgiei in semn de protest fata de situatia fostului presedinte al tarii Mihail Saakasvili, de asemenea cetatean ucrainean, care a aparut slabit la procesul sau de la Tbilisi in aceeasi zi, relateaza AFP, potrivit…

- Ucraina a repatriat din Ungaria 3 soldati dintr-un grup de 11 soldati ucraineni de etnie maghiara luati prizonieri de razboi de Rusia si pe care aceasta i-a transferat Budapestei, provocand iritarea Kievului, relateaza marti agentia Reuters, potrivit Agerpres."Ambasada Ucrainei la Budapesta a reusit…

- Moscova remarca consonanța abordarilor Chinei și Rusiei fața de soluționarea crizei ucrainene și saluta disponibilitatea Beijingului de a juca un rol pozitiv in gasirea unei soluții pașnice. Despre acest lucru a declarat miercuri la un briefing Maria Zaharova, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca avioanele de lupta F-16 construite in SUA pot "gazdui" arme nucleare si a avertizat ca furnizarea lor Kievului va determina o escaladare a conflictului, informeaza Reuters."Trebuie sa tinem cont de faptul ca una dintre modificarile F-16 permite…

- Amichai Chikli, ministrul Diasporei din Israel, spune ca "marea majoritate" a israelienilor il admira pe miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk, dupa ce ministerul de Externe a declarat ca comentariile sale impotriva filantropului George Soros au alimentat antisemitismul.Ministrul Afacerilor…

- Luni, ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat ca trimiterea de avioane de lupta F-16 tarii sale ar fi o investitie imbatabila, care ar avea rezultate pozitive pentru securitatea Europei pe termen lung, potrivit EFE si UNIAN. ”Nu exista niciun argument rational pentru ca Ucraina sa…