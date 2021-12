EXCLUSIV | Cristi Borcea, moment de sinceritate! Ce spune despre implicarea sa la Dinamo

Fostul acționar al lui Dinamo a fost la conducerea clubului din Ștefan cel Mare între anii 1995 – 2012 The post EXCLUSIV | Cristi Borcea, moment de sinceritate! Ce spune despre implicarea sa la Dinamo appeared first on Realitatea… [citeste mai departe]