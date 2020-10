Ucraina: Doi soldaţi ucişi în estul ţării după luni de pace relativă O incetare a focului in vigoare in estul Ucrainei timp de trei luni a fost incalcata, doi soldati fiind ucisi si doi raniti in ultimele lupte, a anuntat vineri armata ucraineana, citata de DPA.



Luptele au avut loc in satul Vodiane din regiunea Donetk langa granita rusa, a precizat partea ucraineana intr-un comunicat.



Un grup separatist prorus din regiune a respins responsabilitatea si a numit-o provocare.



Incetarea focului, in vigoare din 27 iulie, a fost cea mai durabila fara incalcari grave de la inceputul conflictului in urma cu sase ani.



