Un medic si doi soldati ucraineni si-au pierdut viata in estul Ucrainei in confruntari cu separatistii rusi, a anuntat luni armata acuzandu-i pe rebeli ca utilizeaza arme interzise prin acordul de pace, noteaza AFP. Un militar a fost ucis intr-un bombardament si altul a murit dupa ce a calcat pe un dispozitiv exploziv, a facut cunoscut armata ucraineana intr-un comunicat. Un medic militar si-a pierdut viata in timp ce incerca sa il evacueze pe soldatul ucis in explozie, a precizat armata in cursul serii. Alti doi membri ai grupului de evacuare au fost raniti. Cu o zi inainte, sase militari ucraineni…