"Ucraina, dezinformare și demistificare" proiect al Societății Academice din România (SAR) Pe urmele crimelor razboiului din Ucraina. Interviu tulburator cu șefa organizației care a primit Premiul Nobel pentru Pace "Baiatul a fost ranit, nu mai putea merge, iar mama sa, de asemenea ranita, și-a tarat fiul intr-un loc sigur. Și a murit in brațele lui. Nu știu cum se poate supraviețui la așa ceva. Sunt lucruri pentru care nu te poți pregati. Din 2014, am intervievat sute de oameni: le-au fost smulse unghiile, le-au fost zdrobiți genunchii, le-au fost scoși ochii cu lingura, au fost bagați in cutii de lemn, le-au fost taiate tatuajele, le-au fost taiate membrele, le-au fost atașate fire…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

