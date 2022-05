Ucraina declară încheiată „misiunea de luptă” în Mariupol! Comandanții unitaților staționate la uzina de oțel Azovstal din oraș au primit ordin „sa salveze viețile personalului lor”, se mai arata in comunicat. Sute de oameni au fost evacuați luni din combinat, ultima rezistența din orașul care devenise un simbol al rezistenței ucrainene, sub bombardamentele rusești. Ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Malyar, a vorbit intr-un mesaj video despre operațiunea de evacuare, menționand ca unele forțe ucrainene raman la Azovstal. Drama soldaților de la Azovstal: Raniții sunt operați pe viu, in lipsa anestezicului „Cincizeci și trei de persoane ranite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

