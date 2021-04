Ucraina consideră că retragerea trupelor ruse nu este suficientă pentru soluţionarea conflictului din Donbas Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat vineri ca retragerea fortelor armate ruse de la granita cu tara sa ar putea reduce tensiunile, dar ca doar aceasta masura nu va stopa escaladarea sau conflictul in regiunea Donbas, in estul Ucrainei, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa, Kuleba le-a cerut totodata partenerilor occidentali ai Ucrainei sa continue sa monitorizeze indeaproape situatia si sa ia masuri eficiente de descurajare a Rusiei. Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a inceput retragerea trupelor mobilizate in ultimul timp in Crimeea si in zonele de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

