Ucraina: Confruntări violente între poliție și manifestanții anti-carantină / Zeci de persoane au fost rănite - FOTO Aproximativ 40 de ofițeri de poliție au fost raniți în centrul Kievului marți în confruntari cu protestatarii anti-carantina, a declarat poliția ucraineana într-un comunicat, relateaza AFP.

Câteva mii de oameni, dintre care mulți erau mici antreprenori și comercianți, s-au adunat în Piața Independenței, mai cunoscuta la Kiev ca Maidan, pentru a participa la o demonstrație împotriva masurilor luate recent.

Ukrainian small businessmen clash with police during a rally with the slogan Save FOP (individual-entrepreneurs) as they try to set up a tent camp…

Sursa articol: hotnews.ro

