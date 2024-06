Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, potrivit celui mai recent raport publicat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Peste 7 milioane de cazuri de febra denga au fost raportate in America in…

- Chromebook-urile convertibile Acer sunt concepute pentru a elibera personalul medical de stațiile de lucru fixe și ofera o experiența de utilizare imbunatațita Abordarea provocarilor actuale din domeniul sanatații presupune furnizarea de soluții care imbina fara efort performanța, conectivitatea, capacitatea…

- Echipat cu platformele Snapdragon din seria X, noul Swift 14 AI deschide o noua era a inteligenței artificiale oferind experiențe complet noi Rezumat: Swift 14 AI, primul laptop cu Copilot+ de la Acer, vine cu un design subțire și ușor, cu șasiu din aluminiu și o serie de caracteristici AI optimizate…

- Consumul de alcool si de tigari electronice in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani este „alarmant”, potrivit unui raport al filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care recomanda masuri de sanatate publica pentru a limita accesul la bauturile alcoolice. „Utilizarea…

- Conținut oferit de: Partener extern. Noile telefoane mobile pot avea un preț destul de mare, iar acest lucru de cele mai multe ori ne face sa ne razgandim asupra achiziționarii lor. Fara gadget-urile acestea cu siguranța nu putem rezista, devenind de mult timp o parte din viața noastra. La Yzzy ai la…

- Samsung a inceput sa integreze solutiile de inteligenta artificiala de sub egida Galaxy AI pe unele din smartphone-urile de top lansate anul trecut, smartphone-uri care insumeaza mai bine de 100 de milioane de utilizatori, conform news.ro. Asa cum a promis in urma cu cateva luni, cand a lansat noua…

- Timp de raspuns ultra rapid, curbura 800R și rata de reimprospatare de 240 Hz AGON by AOC, unul dintre cele mai importante branduri de accesorii IT din lume și monitoare dedicate jocurilor, lanseaza noul model OLED AGON PRO AG456UCZD. Diagonala ecranului este de 44,5″ (113 cm), iar panoul prezinta o…

- Cea mai recenta completare a gamei G de carduri de memorie CFexpress Type B ofera operabilitate stabila și fiabila pentru sesiuni prelungite de fotografiere și inregistrare video Sony anunța noile modele de memorie CEB-G480T și CEB-G240T, cele mai recente adiții la gama de carduri G CFexpress Type B.…