Ucraina cere noi arme Occidentului și estimează că Rusia poate continua războiul încă un an Serviciile de informatii militare ucrainene cred ca Rusia are capacitatea de a continua inca un an razboiul, in care artileria a devenit componenta principala, iar trupele ruse le depasesc semnificativ la acest capitol pe cele ucrainene, astfel ca Ucraina are nevoie de mai multe arme grele occidentale pentru a face fata Rusiei in acest moment critic al conflictului, relateaza vineri agentia Reuters si postul de televiziune CNN. ”Leadershipul de la Kremlin va incerca probabil sa inghete razboiul pentru un timp astfel incat sa convinga Occidentul sa ridice sanctiunile, dar apoi sa continue agresiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

