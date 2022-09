Stiri pe aceeasi tema

- Linia electrica de rezerva de la centrala nucleara din Zaporojie, Ucraina, care furnizeaza centralei nucleare puterea externa necesara pentru racirea reactorului și alte funcții de siguranța, a fost restaurata, a anunțat, duminica, Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citata de presa ucraineana.…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a informat vineri in legatura cu o ‘intrerupere totala a energiei electrice’ in orasul ucrainean Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, situatie care ‘pune in pericol siguranta operatiunilor’ centralei, relateaza AFP. ‘Este complet inacceptabil.…

- Bombardamentele de marți au avariat o linie electrica de rezerva la centrala nucleara Zaporojie (ZNPP) din Ucraina, aflata sub control rușilor, care și-a pierdut deja toate cele patru linii electrice obișnuite, a anunțat miercuri, intr-un comunicat de presa, organismul de supraveghere nucleara al ONU,…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de fortele ruse, „a pierdut din nou conexiunea” cu reteaua electrica, a anuntat printr-un comunicat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), ai carei experti se afla la fata locului, potrivit AFP. Ultima linie inca functionala „a fost avariata”,…

- Cea mai mare centrala din Europa, ocupata de forțele ruse din luna martie, a fost deconectata pentru a doua oara de la rețeaua electrica, a anunțat, printr-un comunicat, Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), ai carei experți se afla la fața locului inca de joi.Incidentul s-a produs,…

- Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost rebransata la reteaua electrica vineri, dupa o deconectare in cursul zilei anterioare, a anuntat operatorul ucrainean Energoatom, potrivit AFP si Reuters. ”Unul dintre reactoarele centralei din Zaporojie oprite in ajun a fost reconectat…

- Orașul Nikopol din sud-estul Ucrainei, situat pe malul raului Nipru, in apropiere de centrala nucleara Zaporojia, a fost atacat din nou de rachete rusești in cursul nopții, potrivit autoritaților ucrainene. Valentyn Reznichenko, șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, a declarat…

- Operatorul de energie nucleara din Ucraina a anunțat ieri ca a restabilit legatura cu sistemele de supraveghere de la centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa. Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), organismul de supraveghere atomica al ONU, a declarat ca dorește sa inspecteze…