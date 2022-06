Cel putin 287 de copii au fost ucisi si alti 492 au fost raniti in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, a anuntat sambata Parchetul general de la Kiev, potrivit dpa. Numai in orasul Mariupol, unde soldati ucraineni au opus o rezistenta curajoasa timp de cateva saptamani in combinatul siderurgic Azovstal, au fost ucisi 24 de copii in bombardamentele efectuate de fortele ruse. Aceste date nu sunt definitive, intrucat in prezent sunt in desfasurare anchete in zonele disputate, dar si in cele recucerite recent de armata ucraineana. Raportul Parchetului ucrainean mai arata ca bombardamentele au…