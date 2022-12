Ucraina are nevoie de un ajutor de urgență de ”cel puțin 800…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat marti ca tara sa, a carei infrastructura energetica este devastata de atacurile rușilor, are nevoie de un ajutor de urgenta de ”cel putin 800 de milioane de euro” pentru a face fata nevoilor populatiei in timpul iernii, relateaza AFP și Agerpres . ”Avem nevoie de mai multe categorii de echipamente, de transformatoare, de echipamente pentru restaurarea retelelor de inalta tensiune, de turbine de gaz”, a enumerat liderul de la Kiev, care a intervenit prin legatura video in deschiderea unei conferinte internationale de solidaritate cu Ucraina,…