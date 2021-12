Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu considera ca premierul desemnat Dacian Cioloș iși asuma ca va face doar ”defilare pe podium” in Parlament, asta pentru ca nu are nicio șansa sa fie investit. Dogioiu susține ca liberalii, daca ar ”avea creier politic”, s-ar retrage acum și ar vota Guvernul Cioloș, caștigand…

- Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a propus schimbarea ordinii de ședere a migranților și introducerea a trei regimuri de migrație: ședere pe termen scurt, ședere pe termen lung și ședere permanenta. Despre acest lucru a anunțat Primul Ministru adjunct al Afacerilor Interne, Alexandr Gorovoi, citat…

- Premierul ungar Viktor Orban a respins vineri criticile formulate de Kiev fata de acordul pe termen lung semnat de Ungaria si grupul energetic rus Gazprom, sustinind ca nu poate tine cont de punctul de vedere al Ucrainei, transmite Reuters. In contextul in care Gazprom a suspendat tranzitul de gaze…

- Giganul imobiliar chinez Evergrande a ratat miercuri un nou termen limita pentru plata unei dobanzi in valoare de 47,5 milioane de dolari la o obligațiune externa (bond). In urma cu o saptamana, compania a ratat un alt termen limita pentru plata unei dobanzi de 83,5 milioane, informeaza Reuters.

- Un contract pe termen lung pentru tranzitul gazului rusesc este crucial pentru Ucraina, care are nevoie de bani pentru a-și menține rețeaua de conducte, spune operatorul sistemului de transport al gazelor din țara (GTS).

- AUR intra in greva parlamentara pe termen nelimitat, in semn de protest fata de blocarea motiunii de cenzura, a informat, luni, senatorul partidului Sorin Lavric. "Am anuntat acum in Biroul permanent al Senatului ca Partidul AUR intra in greva parlamentara in semn de protest fata de blocarea motiunii…

- Pe termen lung, conducta de gaz Nord Stream-2 poate fi utila pentru Kyiv, aceasta opinie a fost exprimata de șeful Comitetului Executiv al Consiliului Național pentru reforme al Ucrainei, Mihail Saakașvili, intr-un interviu acordat portalului polonez Energetyka24. In opinia sa, pe termen scurt, conducta…

Comisia a adoptat in 8 septembrie cel de al doilea Raport anual de analiza prospectiva strategica – „Capacitatea și libertatea de acțiune ale UE". Comunicarea prezinta o perspectiva multidisciplinara…