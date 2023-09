Armata ucraineana a anunțat, luni, ca l-a ucis pe comandantul Flotei ruse de la Marea Neagra, amiralul Viktor Sokolov, in atacul cu rachete executat vineri asupra cartierului general al acestei flote de la Sevastopol, in Crimeea anexata, transmite AFP. In urma loviturii aeriene, „34 de ofiteri, printre care si comandantul Flotei ruse de la Marea […] The post Ucraina anunța ca l-a ucis pe comandantul Flotei ruse la Marea Neagra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .