Ucraina acuză separatişti pro-ruşi de încălcare a armistiţiului (armata) Separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au incalcat duminica un armistitiu cu fortele guvernamentale, omorand un soldat si ranind un altul, a anuntat armata ucraineana, relateaza Reuters.



Fortele rebele au deschis focul cu un lansator de grenade asupra trupelor in zona Krasnohorivka, in regiunea Donetk, si cu arme mici langa satul Prychepylivka, in zona Luhansk, potrivit unui comunicat al armatei.



Oficiali ai rebelilor nu au fost disponibili deocamdata pentru declaratii.



Armata ucraineana a declarat ca atacul indica faptul ca fortele pro-ruse doresc sa intrerupa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Separatistii prorusi din estul Ucrainei au incalcat duminica armistitiul cu fortele guvernamentale, ranind un soldat, a afirmat armata ucraineana, potrivit Reuters, relateaza News.ro.Fortele rebele ar fi folosit un lansator de grenade asupra soldatilor in zona Krasnohorivka. Armata…

- O palestiniana in varsta de 23 de ani a fost ucisa prin impuscare vineri, in Cisiordania ocupata, in ciocniri intre militari israelieni si palestinieni, declara surse medicale palestiniene pentru Reuters, potrivit news.ro.Potrivit familiei victimei, tanara a fost ucisa in timp ce incerca sa…

- Fortele armate ucrainene i-au acuzat luni pe rebelii pro-rusi ca au incalcat inca din prima ora un armistitiu abia intrat in vigoare, transmite dpa. "Din nefericire, din partea inamica s-au tras focuri de arma la orele 00.20 si 00.45', a declarat presei generalul Volodimir Kravcenko, citat de agentia…

- Fortele armate ucrainene i-au acuzat luni pe rebelii pro-rusi ca au incalcat inca din prima ora un armistitiu abia intrat in vigoare, transmite dpa. "Din nefericire, din partea inamica s-au tras focuri de arma la orele 00.20 si 00.45', a declarat presei generalul Volodimir Kravcenko, citat de agentia…

- Casa unui proeminent activist anti-corupție din Ucraina a fost arsa în ceea ce organizația sa spune ca a fost o tentativa de asasinare, cerând ca președintele Volodimir Zelenski sa ancheteze personal incidentul, relateaza Reuters. O explozie a avut loc în casa lui Vitalii Shabunin,…

- Toti cei 20 de pasageri ai unui autobuz luati ostatici marti de un barbat înarmat la Lutk, în vestul Ucrainei, au fost eliberati, a anuntat politia ucraineana, relateaza Reuters și Agerpres. „Toti ostaticii au fost eliberati!”, a anuntat pe Facebook viceministrul de interne…

- Un barbat a luat ostatici aproximativ 20 de persoane aflate intr-un autobuz in centrul orasului Lutk, situat in vestul Ucrainei, a anuntat marti politia locala, citata de Reuters. Barbatul, ale carui revendicari nu se cunosc deocamdata, a anuntat ca are asupra sa explozibili si arme. Fortele de ordine…

- Presedintele Ungariei a cerut marti Ucrainei si Romaniei sa opreasca poluarea raurilor Tisa si Somes, care curg si in Ungaria si care, dupa inundatiile din ultimele saptamani, aduc recipiente de plastic si alte deseuri, relateaza Reuters.