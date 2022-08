Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata Ucraina ca a otravit militari rusi in partea controlata de trupele ruse in regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, la sfarsitul lunii iulie, transmite Reuters. Un consilier al Ministerului de Interne ucrainean a spus, in replica, ca presupusa otravire ar…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat sambata Ucraina ca la sfarșitul lunii iulie a otravit mai mulți soldați ruși aflați in partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, relateaza Reuters.

- Livrarile de gaz rusesc catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, intre 31 august si 2 septembrie, pentru lucrari de “mentenanta”, a anuntat vineri compania rusa Gazprom, relateaza AFP si Reuters. “Este necesar sa se efectueze o mentenanta la fiecare 1.000 de ore”…

- Rusia continua bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Zaporojie. Au fost semnalate noi atacuri in Harkov, iar pentru cele din Donețk de sambata, guvernatorul regional a transmis azi bilanțul victimelor. De cealalta parte, forțele de la Kiev au distrus un pod feroviar și unul rutier…

- Rachete rusești au lovit sambata infrastructura din Odesa, in sudul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, citata de Reuters. Acest fapt vine dupa ce vineri a fost semnat un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din porturile de la Marea Neagra. Acordul istoric semnat vineri de Moscova și…

- Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanta strategica Antonivskii din regiunea Herson, controlata de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autoritatile regionale instalate de Moscova, relateaza Reuters. Podul - unul dintre cele doua puncte de trecere pentru fortele ruse catre teritoriul…

- Noi explozii sambata dimineața. Vladimir Putin are acum o noua ținta, dupa atacul puternic de ieri de la Odesa. Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev sambata dimineața devreme, a declarat primarul, la o zi dupa ce autoritațile au anunțat ca cel puțin 21 de persoane au fost ucise cand…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui deplasari in afara capitalei Kiev sunt rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita de lucru in orasul Mikolaiv (Nikolaev) din sudul Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Presedintele (Zelenski) a inspectat cladirea…