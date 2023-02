Stiri pe aceeasi tema

- „Am mai menționat ca instituțiile noastre sunt pregatite sa faca fața unor astfel de provocari. Am trecut printr-o perioada volatila in toamna și instituțiile au facut fața. Ne-am consolidat capacitațile și suntem pregatiți de diferite scenarii. Obiectivul nostru este sa asiguram pacea. (…) Aceste scenarii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reamintit ca a primit informatii de la serviciul sau de spionaj ca Rusia vrea sa profite de faptul ca Republica Moldova nu este nici membra NATO, nici membra UE si sa inlocuiasca conducerea prooccidentala de la Chișinau, informeaza La Repubblica, citata de…

- Republica Moldova se confrunta, ca si alte tari din Parteneriatul Estic, cu un santaj, amenintari, provocari si totul este in incercarea de a destabiliza tara, a declarat joi, in cadrul unui seminar organizat de Parlamentul European (PE), presedintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei susține ca acuzațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit carora Kremlinul urmarește sa puna in aplicare un nou plan de a destabiliza R. Moldova, inclusiv prin luarea cu asalt a unor instituții publice, pentru a determina actuala guvernare sa…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, a declarat luni seara, 13 februarie, ca „suntem alaturi de guvernul si poporul moldovenesc”, dupa ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unui complot rusesc pentru rasturnarea Guvernului,…

- Semne diacriticeAm citit saptamana trecuta opinia unui transnistrean suparat care considera ca stagnarea in procesul de reglementare transnistreana ar fi in folosul Rusiei și ca, prin urmare, Chișinaul ar face jocul ei atunci cand nu profita de ocazie pentru a pune cat mai repede punct „epopeii” separatiste.…

- Publicația rusa Pravda a publicat un articol in care scrie ca Romania se afla pe o lista de patru state – alaturi de Polonia, Lituania și Finlanda – care „ar putea disparea” in conflictul prin interpuși dintre Rusia și Occident. „Operațiune militara speciala a Rusiei in Ucraina nimic altceva decat…

- Miercuri, 23 noimebrie, Republica Moldova s-a confruntat din nou, cu pene masive de curent . Au loc noi intreruperi de energie pe tot teritoriul Republicii Moldova, din cauza bombardamentelor ruse in Ucraina, iar reacțiile moldovenilor nu au intarziat sa apara. Revoltați ca stau pe intuneric, aceștia…