Ucraina a mizat pe războiul digital Strangerea rapida de fonduri in criptomonede, o armata de hackeri voluntari și o voce puternica pe rețelele de socializare au ajutat Ucraina sa ridice un front neașteptat de puternic impotriva invaziei Rusiei in ultimele trei saptamani. Razboiul digital a devenit un pilon al rezistenței Ucrainei, iar experiența pe care țara o acumuleaza in sector ar […] The post Ucraina a mizat pe razboiul digital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

