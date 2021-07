Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, SUA, Polonia si Lituania vor desfasura un exercitiu militar de anvergura in partea de vest a Ucrainei in a doua jumatate a lunii iulie, a anuntat luni armata ucraineana, aceasta fiind a doua serie de aplicatii militare la care Ucraina participa in interval de o luna impreuna cu state partenere,…

- Un medic militar ucrainean a fost ucis, iar un militar a fost ranit in atacuri ale unor combatati teroriști pro-rusi in Donbas, in estul tarii. Teroriștii pro-ruși au atacat duminica mai multe pozitii ale fortelor Kievului cu arme de foc, mitraliere si lansatoare de grenade, anunta pe Facebook…

- Flota rusa din Marea Neagra a indicat, intr-un comunicat, ca echipajele a doua nave mari de debarcare au efectuat tiruri asupra unor tinte maritime si aeriene in Marea Neagra. Acest exercitiu a avut loc la doua zile dupa ce Rusia si-a testat sistemele de aparare antiaeriana instalate in Crimeea.In plus,…

- ”Haideti sa nu vorbim despre astfel de scenarii”, a spus Peskov la postul public de televiziune Rossia-24, explicand ca ”uneori cuvintele se pot materializa”, astfel ca ”nici nu ar trebui sa ne gandim sau sa vorbim despre asa ceva”.”Dar rusii ar trebui sa stie un lucru: presedintele nostru este intotdeauna…

- Rusia si-a testat luni sistemul de aparare antiaeriana din Crimeea, informeaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, care precizeaza ca aceste verificari au fost facute exact in ziua in care Ucraina si state membre NATO, printre care si Romania, au inceput exercitiile militare Sea Breeze 2021…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…