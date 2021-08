Stiri pe aceeasi tema

- Problema aderarii la orice alianțe internaționale constituie dreptul exclusiv al Ucrainei, Moscova neputand decat sa explice Kievului care sunt consecințele unui astfel de pas pentru relațiile bilaterale, a declarat șeful adjunct al Administrației președintelui Rusiei, Dmitri Kozak, intr-un interviu…

- Un medic militar ucrainean a fost ucis, iar un militar a fost ranit in atacuri ale unor combatati teroriști pro-rusi in Donbas, in estul tarii. Teroriștii pro-ruși au atacat duminica mai multe pozitii ale fortelor Kievului cu arme de foc, mitraliere si lansatoare de grenade, anunta pe Facebook…

- Rusia a raportat duminica 25.142 de noi contaminari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un numar record inregistrat dupa data de 2 ianuarie in tara puternic afectata de varianta Delta a coronavirusului, relateaza AFP. Rusia a raportat deja in aceasta saptamana un numar record de decese asociate COVID-19…

- Exercitiul Sea Breeze 2021, coordonat de SUA și Ucraina cu participarea a 30 de state, incepe luni in Marea Neagra și in sudul Ucrainei, in ciuda protestelor Moscovei care a cerut anularea exercițiilor militare, relateaza Reuters citat de Agerpres . Sea Breeze 2021 este programat sa dureze doua saptamani,…

- Ucraina si SUA incep luni un amplu exercitiu militar implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in ciuda apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre. Moscova a declarat ca va reactiona daca va fi necesar pentru a-și proteja securitatea nationala. Romania participa la exercițiu cu doua…

- Germania ar putea sista primirea de gaze rusesti prin gazoductul submarin Nord Stream 2 daca Moscova nu respecta conditiile acordului sau il utilizeaza pentru a face presiuni asupra Ucrainei, a declarat sambata candidatul CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) la cancelarie, Armin…

- Kremlinul a declarat joi ca aderarea Ucrainei la NATO va fi o „linie roșie” pentru Moscova și ca Rusia este ingrijorata ca Kievului i se va putea acorda intr-o buna zi un plan de acțiune pentru aderare, potrivit Reuters.

- UEFA a cerut, joi, Ucrainei sa schimbe tricourile concepute pentru Euro 2020 și aprig contestate de Moscova. Forul fotbalistic european susține ca sloganul "Glorie eroilor noștri" (foto, galerie), prezent pe tricouri și larg invocat în timpul protestelor anti-Rusia din 2014,…