Ucraina a criticat vineri Iranul pentru livrari de arme catre Rusia, denuntand masuri care contravin integritatii teritoriale a tarii, in ziua unui atac rus cu drona iraniana asupra orasului Odesa (sud) in care a fost ucisa o persoana, relateaza AFP.

