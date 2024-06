Diana Sosoaca, proaspat aleasa europarlamentar, a mers, marti, la Ambasada Rusiei de la București, la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Rusiei, la care noul ambasador, Vladimir Lipaev, a afirmat ca sursele crizei actuale din Ucraina se afla in extinderea neocoloniala a statelor NATO si UE, relateaza News.ro. „Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Rusiei in Romania, Vladimir Lipaev, s-a adresat celor prezenti cu un discurs de bun venit. In discursul sau, diplomatul a remarcat ca originile crizei actuale din Ucraina izvorasc din expansiunea neocoloniala a statelor NATO si ale Uniunii…