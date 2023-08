Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de crescatori de bovine au depus la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura Buzau cereri pentru sprijin financiar, urmare a faptului ca piata laptelui din Romania a fost afectata de razboiul din Ucraina. Potrivit APIA, cuantumul subventiei este de 73 de euro/vaca si se acorda tuturor…

- Pana pe 9 august, crescatorii de bovine pot transmite cereri catre Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Bacau, pentru a primi ajutoare financiare de la stat. Sumele se platesc in contul pierderilor cauzate de cresterea preturilor la furaje, energie electrica si gaze naturale. Crescatorii…

- Maksim Sergeyev, 20 de ani, juca la Zaglebie Sosnowiec, in prima liga de hochei a Poloniei. A fost reținut de Agenția de Securitate Interna. Strangea informații, facea propaganda. Duma de Stat rusa cere eliberarea lui. O poveste care tensioneaza și mai mult relațiile dintre Polonia și Rusia, deja puternic…

- Regiunea Moscovei a suspendat toate evenimentele in aer liber pana la 1 iulie, au anuntat autoritatile, citate de BBC. Aceasta vine dupa ce primarul le-a spus tuturor sa se abtina de la deplasari in oras. Potrivit The Guardina, autoritatile ruse au oferit o amnistie rebelilor Wagner daca se predau.…

- Europol, agentia de politie a Uniunii Europene, a aratat in raportul anual prezentat miercuri la Haga ca pericolul de atacuri teroriste in Europa si campaniile de dezinformare sunt in continuare la nivel ridicat, transmite dpa. Cea mai mare amenintare vine din partea gupurilor teroriste jihadiste, arata…

- Fostul președinte american Donald Trump și-a comparat susținatorii cu oamenii care merg sa vada "de sute de ori" celebra pictura a lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa, pentru a explica cum de reușește in continuare sa atraga mulțimi foarte mari la mitingurile și discursurile lui, scrie Politico."Sunt oameni…

- Marea Britanie a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva sectorului minier al Rusiei ce vizeaza importurile de aluminiu, diamante, cupru si nichel, in incercarea de a restrange capacitatea Moscovei de a finanta razboiul pe care l-a declansat in Ucraina, informeaza AFP, preluata