- Directorul general al grupului energetic ucrainean Naftogaz, Iuri Vitrenko, acuza grupul rus Gazprom ca se foloseste de gazele naturale ca de o arma geopolitica, el cerand Statelor Unite si Germaniei sa ia masuri impotriva Moscovei in timp ce aceasta asteapta aprobarea autoritatilor de reglementare…

- Acest anunt, comunicat sobru de catre gigantul rus al gazelor naturale Gazprom, aduce a un triumf al Rusiei, in contextul in care tensiunile diplomatice cauzate de acest proiect in valoare de zece miliarde de euro au fost, o vreme, atat de puternice, incat unii credeau ca nu va mai fi finalizat niciodata.…

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit duminica reasigurari Ucrainei ca nu va avea de suferit din cauza gazoductului rusesc Nord Stream 2, dar potrivit Kievului discutiile despre viitorul sau ca tara de tranzit au fost vagi, transmite Reuters, citat de news.ro In ultima sa vizita la Kiev…

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel va merge saptamâna viitoare în Rusia si Ucraina, aceasta intentioneaza sa se întâlneasca cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin și al Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza EFE si AFP. Angela Merkel urmeaza sa efectueze o vizita…

- Administratia de la Kiev a contestat vehement, miercuri seara, acordul dintre SUA si Germania privind gazoductul Nord Stream 2, anuntand ca a trimis note de protest Comisiei Europene si Berlinului, deoarece proiectul "ameninta securitatea Ucrainei" si pericliteaza sistemul energetic comunitar.…

- Statele Unite au anuntat miercuri un acord cu guvernul german pentru a pune capat disputelor sale asupra controversatului gazoduct Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania. Adversarii lui Joe Biden denunta un „cadou” facut presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit AFP. …

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel și-au exprimat satisfacția ca gazoductul Nord Stream 2 dintre cele doua țari lor se apropie de finalizare, a declarat miercuri Kremlinul, potrivit AFP."Liderii sunt încântați sa vada ca Nord Stream 2 este pe…

