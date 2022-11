Stiri pe aceeasi tema

- Numai in ultimele 24 de ore rusii au efectuat 54 de lovituri asupra Herson, ucigand o persoana si ranind alte doua, intre care un copil, a declarat seful administratiei militare ucrainene a regiunii.

- Forțele armate ucrainene au inițiativa și sunt in curs de a obține o victorie majora in regiunea Herson, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). „Ucraina deține inițiativa și este in curs de a obține o mare victorie la Herson. Incetarea focului va oferi Kremlinului pauza de care are nevoie…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Kremlinul s-a eschivat vineri sa raspunda la intrebarea daca presedintele rus Vladimir Putin a dat sau nu ordin ca fortele ruse sa se retraga din orasul Herson (sudul Ucrainei), relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, s-a limitat sa spuna ca aceasta intrebare trebuie…

- Rusia s-ar putea pregati pentru un atac „sub steag fals” asupra centralei hidroelectrice Kakhovka, situata in apropierea orașului Herson din sudul țarii, a declarat un think tank cu sediul in SUA, citat de Sky News . In ultima sa actualizare, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca…

- Mai multe rachete rusești au fost filmate survoland regiunea Cernauți din Ucraina, locuita de numeroși etnici romani. Sistemul de aparare antiaeriana ucrainean s-a declanșat, in zona fiind auzite mai multe explozii. Pana in acest moment, nu exista nicio confirmare oficiala legata de eventuala doborare…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, 16 septembrie, ca Turcia va plati un sfert din importurile sale de gaze naturale din Rusia in ruble, in cadrul unui nou set de acorduri menite sa stimuleze comerțul intre cele doua țari, scrie The Moscow Times citand AFP.Putin a facut acest anunț in…

- Armata ucraineana a lansat o contraofensiva puternica pe frontul de est. Kievul a anunțat ca a spart liniile ruse de aparare de la Herson. De cealalta parte, Moscova susține ca a respins atacul. Noi lupte au avut loc și in Nikolaev. Primarul orașului spune ca bombele rusești au cazut peste mai multe…