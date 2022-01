Stiri pe aceeasi tema

- Un rus a fost condamnat miercuri la Berlin la inchisoare pe viata pentru uciderea unui opozant cecen la ordinul presupus al Moscovei, intr-un context de tensiuni diplomatice intre Germania si Rusia, informeaza AFP si dpa. Curtea de Justitie de la Berlin, care judeca acest dosar din octombrie 2020, l-a…

- Ceea ce parea a fi initial un accident nefericit, care a dus la moartea prin inec a unei fetite, s-a transformat dupa doua luni de ancheta intr-o crima terifianta. Pe masura ce strangeau probe, procurorii au renuntat pe rand la ipotezele luate in calcul la inceput si, de la o simpla neglijenta care…

- Vesti bune despre fetița injunghiata la Roman. Copila in varsta de doua luni a fost externata dupa ce, la inceputul lunii, a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi in stare grava.

- Conducerea Inspectoratului scolar Judetean Galati a declansat o ancheta la o scoala din Tecuci dupa ce o fetita de 6 ani, eleva in clasa pregatitoare, a sarit de la etajul 1 al unitatii de invatamant dupa ce a fost incuiata in clasa, din greseala. Potrivit inspectorului general al ISJ Galati, Gina Branzan,…

- Bazinul Rapid ramane inca inchis. A trecut o luna de cand polițiștii de la Secția 20, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au inceput cercetarile in cazul celor 18 copii intoxicați cu clor in bazinul clubului din Giulești. Nu s-a ajuns inca la nicio concluzie. „Dosarul…

- Vește proasta pentru fanii lui Catalin Moroșanu! Decizia autoritaților cu siguranța l-a intristat pe celebrul luptator. Ce anunț a primit sportivul de la tribunal? Judecatorii au decis! Decizia judecatorilor: ce veste a primit Catalin Moroșanu? Catalin Moroșanu a pierdut definitiv procesul cu Poliția…

- Cele patru persoane retinute de procurorii prahoveni in dosarul privind eliberarea de certificate false de vaccinare anti-COVID raman sub control judiciar, dupa ce Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia procurorilor la decizia Tribunalului de a nu accepta propunerea de arestare preventiva.…