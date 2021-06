Stiri pe aceeasi tema

- Punerea in libertate sau 30 ani de inchisoare? Politistul alb Derek Chauvin, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, si procurorii responsabili de caz au cerut miercuri in instanta pedepse diametral opuse, relateaza AFP preluat de agerpres. In documentele trimise inainte de audierea…

- Politistul american gasit marti vinovat de uciderea lui George Floyd isi va primi sentinta la 16 iunie, arata un document publicat vineri de justitia din statul Minnesota. Derek Chauvin risca 12 ani si jumatate de inchisoare, dar pedeapsa i-ar putea fi majorata daca magistratul concluzioneaza ca exista…

- Polițistul Derek Chauvin este vinovat de crima, fiind responsabil de uciderea lui George Floyd. Decizia a fost data marți, dupa lungi deliberari care au fost intinse pe doua zile. Fostul polițist Derek Chauvin este acuzat ca l-a ucis pe George Floyd. Sentința sa urmeaza sa fie stabilita in saptamanile…

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- ​Procesul uciderii afro-americanului George Floyd se apropie de sfârșit dupa ce luni juriul s-a retras pentru a delibera, verdictul fiind amplu discutat în în Statele Unite pe fondul temerilor ca o posibila achitare ar putea declanșa noi proteste violente.„Trebuie sa…

- Membrii juriului din procesul lui Derek Chauvin s-au retras luni pentru a delibera cu ușile închise cu privire la responsabilitatea polițistului alb în moartea lui George Floyd, potrivit AFP. „Trebuie sa fiți absolut imparțiali”, le-a spus judecatorul Peter Cahill, îndemnându-i…

- ​​Doi jurați din procesul uciderii lui George Floyd au fost înlaturați miercuri de judecator, dupa ce au admis ca anunțul unei compensații financiare uriașe între primaria orașului Minneapolis și familia afro-americanului risca sa le afecteze imparțialitatea, potrivit AFP.Marele…