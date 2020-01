Stiri pe aceeasi tema

- Puternicul general iranian Qassem Soleimani era 'veritabil agitator' in regiune, dar asasinarea sa de catre americani in Irak 'nu a fost o idee buna', pentru ca a contribuit la destabilizarea suplimentara a acestei tari, a afirmat miercuri seful Statului Major al armatei franceze, generalul Francois…

- "In cadrul discutiilor, se are in vedere discutarea unor teme de pe agenda internationala, intre care situatia din Siria, Libia, cresterea tensiunilor in Orientul Mijlociu ca urmare a atacului american de la aeroportul din Bagdad, pe 3 ianuarie", a indicat serviciul de presa al presedintiei ruse.Atacul…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, sâmbata, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP.Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei…

- Prețul aurului pe piețele internaționale a crescut puternic dupa uciderea generalului iranian Qasem Soleimani, atingand maximele ultimelor patru luni, arata o analiza a site-ului Investing.com, potrivit Mediafax.Cotația futures a metalului galben la bursa de marfuri de la New York (COMEX)…

- O televiziune din Irak a difuzat o înregistrare video care pare sa surprinda raidul aerian american efectuat la Bagdad, soldat cu moartea generalului iranian Qassem Soleimani, scrie Mediafax. Înregistrarea video prezinta un atac aerian care vizeaza un convoi de vehicule, în Bagdad,…

- O televiziune din Irak a difuzat o inregistrare video care pare sa surprinda raidul aerian american efectuat la Bagdad, soldat cu moartea generalului iranian Qassem Soleimani.Inregistrarea video prezinta un atac aerian care vizeaza un convoi de vehicule, in Bagdad, informeaza Daily Mail.…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a numit un nou lider al trupelor Quds, dupa uciderea fostului comandant, generalul Qassem Soleimani, vineri, la Bagdad, de catre o drona americana. "Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc pe generalul de brigada Esmail Qaani drept…

- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, informeaza Reuters si AFP. "Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc…