Uber, acord spectaculos cu cea mai mare companie de taxi-uri din Italia Uber a batut palma și cu taximetriștii din Italia. a semnat un parteneriat cu cea mai mare companie italiana de taxi-uri, astfel ca 12.000 de taximetriști pot prelua curse prin intermediul aplicației americane. Uber s-a razboit ani de zile cu taximetriștii, inclusiv in Italia, dar are nevoie sa colaboreze cu foștii rivali. Uber a semnat […] The post Uber, acord spectaculos cu cea mai mare companie de taxi-uri din Italia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe saluta semnarea, in cursul zilei de marti, in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in cadrul Casei celor Trei Mari, a unui acord intre Transgaz SA si Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (3SIIF).

- Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a semnat un acord de colaborare cu Centrul Leton de Cercetare și Studii Biomedicale din orașul Riga, informeaza Noi.md cu referire la ipn.md. Acest memorandum ofera posibilitatea tinerilor medici și cercetatori de la universitate sa…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a participat joi, 19 mai, in cadrul delegatiei conduse de Prim ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, la discutiile prilejuite de vizita in tara noastra a premierului Republicii Portugheze, Antonio Costa. In cadrul discutiilor au fost abordate subiecte referitoare…

- VIDEO| Vizita prim-ministrului Portugaliei in Romania: Acord de cooperare in domeniul Apararii, semnat de cele doua țari. Declarații la Palatul Victoria VIDEO| Vizita prim-ministrului Portugaliei in Romania: Acord de cooperare in domeniul Apararii, semnat de cele doua țari. Declarații la Palatul Victoria…

- „Daca una dintre cele doua țari ar suferi un dezastru sau un atac, Marea Britanie și Suedia s-ar ajuta reciproc in multe feluri (…) inclusiv prin mijloace militare”, a declarat Magdalena Andersson, potrivit Le Figaro .Boris Johnson urmeaza sa semneze un acord similar cu Finlanda in timpul unei vizite…

- Suedia si Marea Britanie au semnat miercuri un acord de aparare reciproca. Premierul britanic Boris Johnson si omologul sau suedez Magdalena Andersson au anuntat incheierea unui acord in domeniul apararii si de protectie reciproca in caz de agresiune, inaintea deciziei Suediei privind aderarea la NATO,…

- Danemarca a semnat un acord cu guvernul de la Pristina ce ii permite sa deporteze detinuti straini in Kosovo, a anuntat miercuri Ministerul danez al Justitiei, citat de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Romania va intra pe harta marilor producatori de componente pentru baterii dupa ce a semnat un memorandum cu o companie care va construi o rafinarie de litiu, a anuntat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la un briefing de presa la Guvern