UBB își dezvoltă componenta de inginerie în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va avea din toamna un program nou de inginerie in domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (computer science/CS & information technology/IT), și anume Ingineria Informației. Școala UBB de calculatoare și tehnologia informației este cea mai complexa din țara, cu programe de informatica (cele mai mari din țara) și inginerie in limbile romana, maghiara, germana și engleza. Daca pana acum, tehnologia informației (informatica/IT) era mai bine reprezentata in UBB la Cluj-Napoca, partea de ingineria informației (CS) era mai bine reprezentata in… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

