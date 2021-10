Președintele formației Universitatea Craiova, Sorin Carțu, a avut cuvinte de lauda la adresa atacantului Andrei Ivan, dupa victoria obținuta cu 5-2 in fața echipei CS Mioveni. Atacantul Științei a reușit sa marcheze 4 goluri, cel de-al cincilea fiind reușit de Markovic. „Sorinaccio“ a admis ca au fost și cateva minute slabe in prima repriza, dar a salutat revenirea alb-albaștrilor. Carțu crede tot mai tare in ideea cuceririi titlului. VEZI VIDEO! Liga 1, etapa 14 Vineri, 29 octombrieFC Botoșani – Farul Constanta 0-2 (Dussaut ’24, A. Petre ’88 – penalti)Sambata, 30 octombrie Universitatea Craiova…