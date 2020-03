„U“ Craiova – Mediaș 2-1 / Papură, replică acidă la adresa lui Stelescu Antrenorul formației Universitatea Craiova , Corneliu Papura, s-a declarat mulțumit de victoria cu Gaz Metan Mediaș. El considera insa ca alb-albaștrii puteau sa-i scuteasca pe fani de emoții spre final. „Este important ca am caștigat cele trei puncte. Puteam sa ne facem meciul mult mai ușor, pentru ca am avut situații destule de a marca și de a ne desprinde. Le-am dat șansa și au revenit in joc, dar consider ca puteam marca mai mult și sa avem un final liniștit. Acum trebuie sa ne concentram pentru meciurile urmatoare. Ne așteapta o saptamana dificila“, a spus Papura. „S-au aparat cu cinci oameni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

