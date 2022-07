Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 in Banie, in fața albanezilor de la FK Vllaznia, și s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa Conference League dupa 4-1 la „general“. La finalul disputei de pe stadionul „Ion Oblemenco“, din manșa secunda a turului 2, anntrenorul Științei , Laszlo Balint, și-a felicitat elevii pentru modul cum au luptat. De partea cealalta a baricadei, tehnicianul formației din Shkoder, Mirel Jose, a admis ca Universitatea Craiova a fost echipa mai buna și mai experimentata. VEZI VIDEO! Foto: Alex Virtosu Citește și: „U“ Craiova – FK Vllaznia 3-0 l Albanezii au sperat…