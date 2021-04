Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a fost mulțumit de succesul obținut cu FCSB. El a apreciat repriza secunda mai mult decat pe prima și acum vrea ca alb-albaștrii sa ramana concentrați pentru jocul din deplasare, cu Academica Clinceni. „Toate meciurile sunt dificile acum, in play-off. Am muncit mult in acest joc și am fost disciplinați. In prima repriza am facut unele greșeli, am pierdut mingea ușor, apoi le-am facilitat unele contraatacuri. In partea secunda baieții au facut exact ce le-am cerut. S-au aparat compact dupa ce am ramas in 10 oameni, am inchis spațiile…