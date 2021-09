Stiri pe aceeasi tema

- Metalul și FC Buzau s-au intalnit pe terenul sintetic din Crangul Buzaului in cadrul turului 3 din Cupa Romaniei și au oferit un atractiv spectacol fotbalistic, marți, 24 august 2021. La capatul celor 90 de minute, FC Buzau a reușit sa se impuna, scor 3-1(2-0), și merge mai departe in Cupa, in urma…

- Turul III din Cupa Romaniei este programat in 25 august și conține 26 de meciuri. Singura echipa bihoreana ramasa in competiție este CAO 1910 Oradea care va intalni pe SCM Zalau, joc programat pe Stadionul Iuliu Bodola.

- ACS Poli desi nu s-a reunit si nu a jucat vreun joc amical a fost depasita cu ceva emotii de Cetate Deva, colega de esalon tert. Oaspetii se asteptau cu siguranta la un meci usor, dar a fost 2-2 in timpul regulamentar, dupa ce timisorenii au condus cu 2-0. In fine, in prelungiri, reduta gazdelor […]…

- Judoka González Montero Asley va deveni cetațean român în urma unei Hotarâri de Guvern ce va aparea miercuri în Monitorul Oficial. Sportivul este vicecampion olimpic la Londra în 2012 și este legitimat la CSM Oradea.Proiectul de HG se afla pe ordinea de zi…

- „U” Cluj a invins, in aceasta dimineața, pe Metalurgistul Cugir, in ultima repetiție inaintea starului eșalonul secund, scor 3-1 (1-0), pe „Cluj Arena”, același rezultat inregistrandu-se și vara trecuta. In tradiționala partida de verificare dintre cele doua combatante, scorul a fost deschis de Val.…

- Desfașurate la Poiana Brașov, edițiile 2021 ale Cupei Romaniei la judo și CN de Ne Waza pentru seniori au consemnat rezultate remarcabile pentru judoka de la CSM Oradea (antrenori Emil Morar, Dan Fașie, Szoke Laszlo, preparator fizic Emil Falauș).

- ​U-BT Cluj a câstigat duminica, pe teren propriu, titlul national, dupa ce a învins formatia CSM Oradea, scor 86-67 (38-35), în al cincilea meci, decisiv, al finalei Ligii Nationale de baschet masculin. U BT Cluj este campioana pentru a treia oara în ultimii 10 ani.Meciul…

- U Cluj a inceput o noua experiența, sub comanda lui Erik Lincar, secondat de Viorel Domocoș, obiectivul fiind promovarea in Liga 1, dupa doi ani ratați. Ardelenii au renunțat la o echipa intreaga, 12 fotbaliști s-au desparțit de club, alți 7 jucatori sosind la Cluj Napoca, dintre care patru, Mitrea,…