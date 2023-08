Tehnicianul Andrea Mandorlini a afirmat, luni seara, ca este fericit pentru victoria echipei CFR Cluj in meciul cu Universitatea Cluj, scor 2-0, in timp ce omologul sau de la Sepcile Rosii, Toni Petrea, a afirmat ca dezamagirea pentru pierderea partidei este foarte mare, anunța news.ro.

"Sunt fericit ca am castigat. Am luat primele goluri foarte usor. In unele meciuri totul se schimba. Consider ca suntem o luna, cam doua, in spate cu pregatirea fata de celelalte echpe. Este o victorie meritata pentru echipa si conducere", a spus Mandorlini.

"Nu am avut inspiratie in fata portii, am primit…