Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a lansat joi "Tip Jar" ("Borcanul cu bacsisuri"), o noua functie care permite utilizatorilor acestei retele de socializare sa faca donatii în beneficiul creatorilor lor preferati de continuturi, informeaza AFP, citata de Agerpres. Twitter pregateste lansarea de abonamente…

- Twitter a lansat functia Spaces, care permite utilizatorilor sa intre in camere virtuale in care pot purta conversatii audio in timp real, transmite CNBC. Compania a inceput sa testeze Spaces in noiembrie 2020, cu un numar limitat de utilizatori. Luni a inceput insa lansarea functiei la nivel global…

- Conturile utilizatorilor de Whatsapp sunt in PERICOL. Cum te poți proteja de atacurile hackerilor Expertii in securitate cibernetica au descoperit o metoda de atac pe WhatsApp, prin care device-ului victimei ii poate fi blocata accesarea propriul cont. Este un atac banal, in cadrul caruia se profita…

- SuperDuelul celor mai valoroase branduri din sportul rege este și confruntarea care opune cele mai urmarite echipe in media sociala. Conturile oficiale ale Barcelonei și Realului fiind cele care aduna peste o jumatate de miliard de followers pe cele mai populare rețele de socializare: Facebook, Instagram,…

- Jason Miller, un purtator de cuvant al campaniei electorale din 2020 a lui Trump, a declarat postului de televiziune ca Trump va reveni in spatiul mediei sociale cu o noua platforma, proprie, care ”va redefini complet jocul”. Miller nu a oferit alte detalii si nu a fost disponibil vreun comentariu din…

- Andy Murray muncește din greu pentru a reveni în elita tenisului, iar recent scoțianul a precizat ca și-a șters conturile de Twitter și Instagram de pe telefonul mobil. Aflat în prezent pe locul 123 în ierarhia ATP, Andy și-a motivat și gestul. În ultima perioada, scoțianul…

- Platforma de social media Twitter a anuntat, luni, ca intentioneaza sa-si amplifice lupta impotriva dezinformarii, inclusiv prin posibilitatea de a le bloca definitiv accesul utilizatorilor care au fost atentionati de cinci ori, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Credem sa acest sistem de avertismente…

