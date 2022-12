Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden l-a primit joi la Casa Alba pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, cei doi lideri aratandu-se hotarați sa-l traga la pe Vladimir Putin pentru „razboiul acestuia impotriva restului lumii”, dar și sa susțina lupta Ucrainei „atata timp cat va fi nevoie”, relateaza CNN…

- Franta si Statele Unite s-au angajat sa continue sa-si consolideze cooperarea spatiala, in subiecte de explorare spatiala si de lupta impotriva modificarilor climatice, in cadrul unei vizite a lui Emmanuel macron la sediul NASA, la Washington, impreuna cu vicepresedinta americana Kamala Harris, relateaza…

- Twitter a anuntat ca a incetat sa mai aplice o politica menita sa impiedice raspandirea dezinformarii Covid, in timp ce noul proprietar, Elon Musk - care a intrat anterior in conflict cu oficialii americani cu privire la normele de siguranta in caz de pandemie - continua sa isi refaca politicile de…

- Unele medicamente lipsesc de la apel in farmaciile franceze, iar fenomenul se inrautateste, afectand anumite antibiotice si impunand autoritatilor sanitare sa ia masuri de urgenta, dar, considera unii observatori, este prea tarziu si insuficient - scrie vineri AFP. "Astazi, tara noastra cunoaste un…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere, la Palatul Elysee, cu presedintele francez, Emmanuel Macron, anunța Rador. Intr-o postare pe Facebook, seful statului a anuntat ca Franta este un sustinator al aderarii tarii noastre la Spatiul Schengen si a precizat ca i-a multumit presedintelui…

- "Nu mai stau aici pentru a vedea orice ar planui sa faca Elon Musk. Bye!", a scris Shonda Rhimes, producatoarea serialelor de succes "Anatomia lu Grey" si "Bridgerton", adresandu-se celor 1,9 de milioane de admiratori ai ei de pe Twitter, potrivit The Hollywood Reporter, citat de Agerpres.Cantareata…

- Franta si Germania raman ”foarte apropiate”, a anuntat cancelarul german Olaf Scholz intr-un tweet, dupa o intalnire cu Emmanuel Macron saptamana aceasta, la Paris, iar Palatul Elysee a subliniat ca cei doi au discutat despre ”relatia franco-germana intr-un spirit de lucru foarte strans, pe termen…

- Președintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron la 1 decembrie, la Casa Alba, intr-o vizita de stat, a anunțat luni Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant al Casei Albe, transmit agențiile de presa. ”Aceasta vizita va dovedi profunzimea și forța relației dintre…