Twitter anunţă că Facebook şi conturile de Messenger au fost atacate de hackeri Twitter a confirmat vineri ca au fost atacate cibernetic conturile oficiale de Twitter ale gigantului de socializare Facebook Inc și platforma sa Messenger, relateaza Mediafax, citand Reuters.



Un purtator de cuvânt al Twitter a transmis într-un comunicat ca este vorba de o platforma terta care a atacat cibernetic conturile.



&"De îndata ce am fost informați despre aceasta problema, am blocat conturile compromise și lucram îndeaproape cu partenerii noștri de la Facebook pentru a le restabili&", a declarat purtatorul de cuvânt al Twitter.



