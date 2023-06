Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a evita criza de medicamente cu care s-a confruntat nu demult Europa, mai multe state, inclusiv Romania, si-au propus sa reduca dependenta de Asia, cu precadere China, in ceea ce priveste substantele active. Practic, in aceasta primavara europenii s-au confruntat cu o lipsa acuta de medicamente…

- Mandatul european inceput in vara lui 2019 s-a derulat intr-un context de crize majore globale si europene. Pe acest fond, intreaga agenda europeana a fost mereu revizuita, iar liderii Uniunii Europene au incercat mai mult sa reactioneze la situatiile dificile decat sa avanseze o agenda strategica. Fortele…

- In ultima perioada, Azerbaidjanul a devenit una dintre principalele țari prin care se realizeaza inlocuirea resurselor energetice rusești pe piața europeana. Despre aceasta scrie luni, 29 mai, publicația din Romania Newsweek , care analizeaza cum ar putea Azerbaidjanul sa inlocuiasca Rusia pe piața…

- Romania se afla, alaturi de Franta, Italia si Republica Ceha, printre opt state membre ale Uniunii Europene care fac eforturi pentru a slabi noile norme ale UE privind emisiile pentru masini, declarand ca sunt prea ambitioase si nerealiste pentru a fi atinse de producatorii de automobile, transmite…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”, relateaza The Guardian. Comisia…

- Astazi, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de Ziua Drapelului. „Drapelul Republicii Moldova – celebrat in fiecare an la 27 aprilie – ne unește prin sentimentul de mandrie de a ne fi nascut pe acest pamant. Cu mandrie l-au cantat oamenii noștri de cultura. Cu mandrie l-au purtat…

- Guvernul german cere Uniunii Europene sa impuna sanctiuni impotriva sectorului nuclear din Rusia, in contextul continuarii agresiunii ruse contra Ucrainei, transmite sambata DPA, citata de Agerpres. ”Este evident ca Rusia foloseste intentionat dependentele din sectorul energiei ca mijloc de a exercita…

- Piața energiei electrice din UE se va schimba in 2023. Un proiect al Comisiei Europene, aflat in dezbatere in acest moment, vizeaza schimbarea modului de calcul al costului energiei electrice pentru a proteja consumatorii de volatilitatea pieței pe termen scurt. De asemenea, UE vrea sa accelereze instalarea…