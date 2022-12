Stiri pe aceeasi tema

- Conturile apartinand lui Donie O’Sullivan de la CNN, Ryan Mac de la New York Times si Drew Harwell de la Washington Post si ale altor catorva jurnalisti de tehnologie au fost suspendate brusc. „Elon spune ca este un campion al libertatii de exprimare si blocheaza jurnalistii pentru ca isi exercita…

- Twitter a suspendat un cont dedicat urmaririi avionului privat al miliardarului Elon Musk, numit @ElonJet, care apartinea unui student din Florida, Jack Sweeney, si care adunase peste jumatate de milion de urmaritori, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Musk, noul CEO al Twitter, anunțase in urma cu o luna ca nu va lua masuri impotriva acestui cont, deoarece crede in libertatea de exprimare. El spune acum ca informațiile publicate i-au pus fiul in pericol, scrie BBC . Elon Musk a anunțat ca il va acționa in justiție pe deținatorul unui cont de Twitter…

- Un cont de twitter care urmarea deplasarile avionului privat al miliardarului american Elon Musk a fost suspendat miercuri, iar Elon Musk transmite ca va acționa in instanța impotriva deținatorului contului, invocand motive de securitate, transmite BBC. Contul @ElonJet, deținut de Jack Sweeney, un tanar…

- Twitter a suspendat un cont dedicat urmaririi avionului privat al miliardarului Elon Musk, numit @ElonJet, care apartinea unui student din Florida, Jack Sweeney, si care adunase peste jumatate de milion de urmaritori, transmite CNBC. Acesta urmarea locatia avionului lui Musk folosind date de zbor disponibile…

- Acesta urmarea locatia avionului lui Musk folosind date de zbor disponibile public si pare sa fi fost suspendat miercuri dimineata. ”Ei bine, se pare ca @ElonJet este suspendat”, a scris Sweeney pe Twitter, miercuri. El a incurajat utilizatorii sa-l urmareasca pe alte platforme. Tanarul de 20 de ani…

- Elon Musk continua un soi de razboi mocnit cu Apple si dupa ce a afirmat ca „Tesla ar produce un telefon” , acum spune ca Apple ar fi amenintat ca ar putea da afara Twiter din App Store. Expresia folosita este „Apple va retine Twitter din App Store”. CEO-ul Tesla si Twitter declara si ca nu stie motivele…

- Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana. Dupa luni de rasturnari de situatie, cel mai bogat om din lume l-a concediat…