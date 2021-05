Twitter a cumpărat o tehnologie care creează servicii pe bază de abonament Twitter anunta ca a cumparat Scroll, un serviciu care elimina reclamele de pe site-uri, pentru a vinde acces la continutul acestora pe baza unui abonament lunar. Platforma sociala va dezvolta, cu ajutorul noii tehnologii, un plan propriu de abonamente, pe care sa le vanda ca alternativa la accesul gratuit cu reclame. Scroll este un serviciu care, pe baza unui abonament, elimina reclamele de pe site-urile de stiri inscrise in program si le trimite acestora o parte din bani. Achizitia are ca efect incheierea Nuzzel, un interesant serviciu de stiri detinut de Scroll, care crea newslettere personalizate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de vaccinare se modifica in prima parte a lunii aprilie, urmand ca romanii programați sa știe data la care vor merge la vaccinare și tipul de ser care va fi utilizat. “Sunt cateva elemente esentiale care vor fi schimbate la platforma de programe si anume primul aspect care urmeaza sa fie disponibil…

- Fostul presedinte american Donald Trump, suspendat de pe Twitter, Facebook si alte site-uri de socializare, in urma atacului care a avut loc pe 6 ianuarie impotriva Capitoliului Statelor Unite, intentioneaza sa lanseze propria sa platforma de socializare, in doua sau trei luni, a declarat duminica unul…

- O noua platforma Facebook va fi lansata in urmatoarele luni, dedicata scriitorilor independenți și jurnaliștilor. Lansarea platformei de publishing este prevazuta a avea loc in SUA. Plaforma de publishing pregatita de Facebook le va permite scriitorilor independenti si jurnalistilor sa ajunga la audiente…

- Tot mai multi scriitori si jurnalisti recurg la sistemul newsletterelor pe email, preferand libertatea editoriala, care le permite sa se indeparteze de modelul de afaceri bazat pe reclame, care se afla intr-un declin constant. Concurenta se intensifica intre firme precum Substack, Medium si Revue -…

- Miscarea de protectia a consumatorilor a stabilit ca acest an, 2021 sa fie dedicat in implementarea urmatoarelor teme : Protectia Consumatorilor de Servicii si Produse Medicale in special in contextul actual prin care trecem, cetatenii in calitatea lor de consumatori si pacienti trebuie sa aiba acces…

- Platforma de programare are probleme de funcționare, nefiind posibila autentificarea utilizatorilor. Capitala și 18 județene apareau, luni dimineața, fara programari disponibile la vaccinarea contra Covid-19, potrivit centralizarii oficiale de pe platforma naționala de vaccinare. Intre timp și județul…

- Actele necesare pentru vaccinul anti-COVID livrat catre R. Moldova de COVAX au fost depuse in perioada Guvernului Chicu. Așa cel puțin explica lucrurile ex-premierul Ion Chicu pe pagina sa de Facebook, transmite Știri.md. {{505452}}”Republica Moldova a beneficiat pe toata perioada pandemiei de ajutorul…

- Platforma de socializare isi va dezvolta noile sale servicii, pentru a-si mari veniturile si numarul de utilizatori. Twiiter a avut dificultati sa ajunga din urma companii concurente mai mari, precum Facebook, si aplicatii mai mici, dar virale, cum este TikTok, detinuta de grupul ByteDance, in oferirea…