- Președintele american Joe Biden, intrebat vineri despre declarația lui Elon Musk, cum ca are un „sentiment super prost” in legatura cu economia, a glumit și i-a urat lui Musk „mult noroc” in „calatoria sa pe Luna”. Musk a scris intr-un e-mail adresat directorilor ca are un „sentiment super rau” in legatura…

- Elon Musk a intrat intr-o polemica vineri pe Twitter cu ocupantul locului al treilea in topul celor mai bogati oameni din Australia in legatura cu importanta pe care ar avea-o sfarsitul regimului de telemunca pentru a pune capat perioadei de pandemie, informeaza Reuters.

- Twitter va incepe sa plaseze avertismente peste continuturile inselatoare cu privire la conflictul din Ucraina si va limita propagarea afirmatiilor dezmintite de grupurile umanitare sau de alte surse credibile, a anuntat joi compania de socializare, transmite Reuters. Intensificarea dezinformarii in…

- Cel mai bogat om din lume a anunțat ca, momenta, suspenda achiziția Twitter, folosind chiar platforma pe care vrea sa o cumpere. Elon Musk a declarat ca oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru Twitter a fost temporar suspendata. Intr-un tweet, cel mai bogat om din lume a sugerat ca așteapta mai…

- Directorul general al Twitter, Parag Agrawal, a incercat in timpul unei intalniri cu toți angajații, sa-i asigure ca societatea nu este „ținuta ostatica” de vestea ofertei lui Elon Musk de a cumpara compania, a declarat pentru Reuters o sursa familiarizata cu acest subiect. In timp ce Agrawal a raspuns…

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca „probabil” nu se va intoarce pe Twitter, relateaza joi agentia…

