TVR a ajuns agenția de voiaj a lui Dan Turturică, finul șefului SPP Lucian Pahonțu Societatea Romana de Televiziune (SRTv) a devenit agenția de voiaj a controversatului președinte-director general Dan Cristian Turturica, finul eternului șef al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Lucian Pahonțu. Dan Turturica, voiajorul numarul unu al TRV Dan Cristian Turturica, finul controversatului etern șef al SPP, Lucian Pahonțu, a reușit in niciun an de zile de la impunerea sa in fruntea SRTv sa fie turistul numarul unu al acestei instituții publice, in timp ce postul public național este in pragul falimentului ( https://www.puterea.ro/prin-cine-s-a-conectat-directorul-spp-direct-la-televiziunea-romana/… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

