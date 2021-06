Tuzla. Un zid s-a prabusit peste o persoana Pompierii militari de la Statia Tuzla au fost solicitati, in urma cu cateva minute, la o interventie mai putin obisnuita. "Un zid s a prabusit peste o persoana pe strada IL Caragiale din localitate" asa a sunat apelul disperat al celui care a sunat la Dispecerat. La locul indicat au pornit o autospeciala de stins cu apa si spuma si o ambulanta SMURD cu echipaj medical de prim ajutor. Revenim cu detalii: ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

